Polícia Ambiental encontra cadela sem alimentação e infestada de parasitas, e multa homem em R$ 3 mil por maus-tratos

A equipe chegou ao local e fez contato com o morador, que acompanhou a vistoria ambiental.

No quintal, os policiais encontraram cadela sem raça definida em situação de maus-tratos, com magreza excessiva, infestada de parasitas, sem água e sem alimentação disponíveis.

Diante do constatado, foi elaborado em desfavor do envolvido um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3.000 por praticar atos de maus-tratos a animal doméstico, conforme o artigo 29 da Resolução SIMA 005/2021,