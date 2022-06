Homem de 56 anos é flagrado passando a mão em criança de 06

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (18), um homem de 56 anos acusado de tentativa de estupro de vulnerável, depois dele ser flagrado pela mãe de uma menina de 6 anos, passando as mãos em suas partes íntimas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando uma uma Equipe de Força Tática, em patrulhamento por Nova Independência, no reforço do policiamento, recebeu solicitação a fim de averiguar denúncia de estupro de vulnerável.

No local dos fatos, em contato com a mãe da vítima, ela informou as duas estavam em um estabelecimento comercial, quando presenciou o indiciado “passando as mãos” nas partes íntimas de sua filha, de apenas 06 anos.

De posse desta informação e das características do acusado, os policiais militares abordaram o autor ainda próximo do local e lhe deram voz de prisão pelo crime mencionado, sendo ele conduzido ao Plantão Policial de Andradina, onde a delegada plantonista, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão dada por estupro de vulnerável, determinando que ele fosse recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.