Dupla é presa pela PM acusada de tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menor

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde do último dia 09, o desocupado W. M., de 20 anos, residente na Vila São Pedro e um adolescente de 16 anos, da Vila Mineira, acusados de tráfico, associação ao tráfico de entorpecentes e corrupção de menor, ao serem flagrados com várias porções de maconha (Cannabis Sativa), além de outras duas de crack. Encaminhados à DISE – Delegacia Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados, sendo o maior recolhido à cadeia de Pereira Barreto e o adolescente para a Fundação CASA, em Araçatuba. A droga foi apreendida.

As detenções dos acusados aconteceram durante patrulhamento por Andradina quando uma equipe de Força Tática, formada 1º Sgt PM Aguilera, Cb PM Calister e Cb PM Dilleti, ciente da denúncia de que em determinada residência da rua Evaristo Recco, no bairro São Pedro estava ocorrendo tráfico de entorpecente, passou na frente do imóvel, avistando e abordando W. M., de 20 anos.

Em busca pessoal encontraram em seu poder uma pedra bruta de crack. Com o adolescente de 16 anos, também presente no local, encontraram outra pedra do mesmo entorpecente.

Diante do material ilícito localizado e das várias denúncias recebidas, os policiais militares realizaram busca domiciliar quando encontraram, no quarto do rapaz de 20 anos, 06 porções de maconha já fracionadas para a venda, além de R$ 10,00.

Diante dos materiais localizados que confirmaram as denúncias, os policiais militares deram voz de prisão à W. M., de 20 anos pela prática do crime de tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores e voz de apreensão ao adolescente pela prática de ato infracional de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Conduzidos à DISE, foram apresentados ao delegado que, após tomar ciência do ocorrido, ratificou a voz de prisão/apreensão, ficando o maior recolhido à disposição da justiça e o menor apreendido, conduzido à Fundação Casa de Araçatuba.