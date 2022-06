Começa a revitalização do CSU na Vila Mineira

ANDRADINA – Nesta quinta-feira (2), o prefeito Mário Celso Lopes determinou o início imediato da revitalização do Centro Social Urbano (CSU), localizado na Vila Mineira.

A estrutura foi recebida do Governo do Estado de São Paulo que tem planos para o local instalado numa área de 56.189 metros quadrados fica na rua Paulo Marin e faz limite com a rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo.

O imóvel ao longo dos anos acabou sendo usado pela cidade para a realização de práticas desportivas e cursos de profissionalização, sendo sede de um Núcleo do Senai.

Segundo o Secretário de Obras de Andradina, Geraldo Pilla a primeira obra no local será a construção de uma guarita de segurança que vai monitorar entrada de saída do local 24 horas por dia. Entre outras coisas, o local deverá ser a sede definitiva da Secretaria de Esportes, Cultura, lazer e Juventude e ter todos os espaços esportivos reativados, incluindo as piscinas.

A estrutura conta com salas multiuso, campo de futebol, banheiros e vestiários. Além de piscina. Toda a estrutura requer grandes investimentos para a revitalização. A prefeitura pretende investir no espaço criando outras atividades para a população de todas as idades, tanto para o público infanto-juvenil, quanto para a terceira-idade.

Secom/Prefeitura