Secretaria de Assistência encerra Concurso Atividades do Maio Laranja

ANDRADINA – Na manhã de terça-feira (31), aconteceu o encerramento do Concurso Atividades – Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, alusivo a Campanha do Maio Laranja. Participaram deste encerramento o prefeito Mario Celso Lopes, a Primeira Dama Jussara Lopes, a secretária de Promoção e Assistência Social Silvana Santos, dentre outras autoridades.

O Concurso faz parte de uma série de ações voltadas à proteção deste público da Campanha “Maio Laranja”, juntando forças a uma campanha nacional que no Brasil no mês de maio marca a luta pela erradicação de todas as formas de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A proposta do concurso foi a de estimular as famílias e crianças a participarem de todas essas atividades, sendo desenvolvido pelas entidades: CAMENOR, AEAL (Creche Nana Nenê), CEEOB (Creche Irmã Joaninha), Creche Santa Rita de Cassia, Projeto RENOVO que executam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e pelo Programa Criança Feliz. Sendo que as crianças e as famílias participantes no final elaborariam desenhos, atividades e vídeos sobre o tema trabalhado e após avaliação o melhor trabalho realizado pela criança e adolescente de cada serviço seria premiado.

Silvana ressaltou a importância da Campanha de Prevenção contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e reforçou que esses momentos de falar sobre o tema não fiquem restrito apenas no mês de maio, mas que seja uma luta constante de proteção durante o ano todo.

Após a premiação dos melhores desenhos, trabalhos e vídeos, o prefeito Mario Celso frisou o empenho de toda equipe e profissionais envolvidos na campanha e chamou a população principalmente os pais e familiares para que juntos possamos estar atentos e cuidar de nossas crianças e adolescentes para que no futuro essas situações de abuso e exploração não venham ocorrer e que caso ocorram sejam denunciadas e nossas crianças e adolescentes protegidas.

O Maio Laranja

Durante o mês de maio foram realizadas várias ações da área de proteção social básica que contou com oficinas lúdicas com as crianças, familiares, trabalhadores e sociedade e com parcerias entre várias Secretarias da Prefeitura, Conselho Tutelar, Delegacia de Defesa da Mulher- DDM, Ministério Público, Câmara Municipal, Conselho de Direitos da Crianças e Adolescentes a fim de prevenirem, conscientizar e erradicar a violência contra nossas crianças e adolescentes.

Secom/Prefeitura