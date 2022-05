Parceria com Elektro vai capacitar podadores sobre cuidados com a rede

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a empresa Elektro Distribuidora de Energia, realizará nos dias 8 e 9 de junho de 2022, será a 3° edição do curso para podadores de árvores urbanas. O curso é gratuito e conta com aulas teórica e prática.

As inscrições que já estão abertas deverão ser realizadas na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizada na Rua Guiomar Soares de Andrade, n° 701, a lado do Horto Educacional, até o dia 06 de junho ou enquanto durarem as vagas. A Secretaria funciona de segunda a sexta feira, das 8h às 17h e para se inscrever, o interessado precisa levar cópia do RG e duas fotos 3×4.

O curso será ministrado por técnicos da empresa Elektro Distribuidora de Energia e da Secretaria, e os participantes serão orientados para um trabalho adequado, às características biológicas das espécies arbóreas urbanas, percepção do meio ambiente e legislações ambientais.