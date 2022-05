Câmara homenageia policiais civis e militares com a Medalha Tiradentes

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina realizou uma Sessão Solene no final da tarde da última segunda feira (23), no plenário do Poder Legislativo, em homenagem a sete policiais militares e civis que se destacaram no último ano de 2021 na execução do trabalho policial em Andradina e região.

A sessão foi comandada pelo presidente Guto Marão (PP) e teve a participação de quase todos os vereadores da Casa de Leis, além de grande público, amigos e familiares dos homenageados estiveram presentes no plenário.

“Reconhecer o trabalho desses policiais é extremamente gratificante para todos nós vereadores que representamos a população no Poder Legislativo, sabemos da importância do trabalho que esses policiais realizam, nos trazendo segurança a nós nossos familiares”, citou o presidente Guto Marão.

Representando o 28º Batalhão da Polícia Militar, foram homenageados o Cabo CLÁUDIO GONÇALVES e o 1º Tenente DOUGLAS PIAUI DA SILVA, ambos integrantes da 1ª Companhia de Andradina. O Cabo Alex Willian de Souza que é integrante do 3º Pelotão de Polícia Rodoviária de Andradina e o 2º Sargento CLÓVIS CARNEIRO NUNES que é integrante do Subgrupamento de Bombeiros de Andradina.

Representando a Polícia Civil de Andradina, foram homenageados o Dr. TADEU APARECIDO CARVALHO COELHO que é Delegado de Polícia – 1ª Classe e integrante da Delegacia Seccional de Andradina, o Dr. LUCAS TEIXEIRA DE PONTON que é Médico Legista e integrante da EPML de Andradina e a Dra. GILCINÉIA ZORZAN que é Perita Criminal e integrante da Equipe de Perícias Criminalísticas de Andradina.

Todos os homenageados receberam uma placa de congratulação e a Medalha Tiradentes, que foi colocada em seus uniformes pelos próprios vereadores, “hoje saímos muito honrados desta Sessão Solene, com o sentimento de dever cumprido por reconhecer nossos cuidadores da segurança, que representam toda a classe de policiais civis e militares do município e região, todos nós vereadores os agradecemos e parabenizamos por todo o empenho na proteção dos nossos amigos e familiares.” Concluiu o presidente da Câmara Municipal de Andradina, Guto Marão.

Assessoria Legislativa