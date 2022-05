Presidente Guto Marão recepciona atiradores do Tiro de Guerra na Câmara

ANDRADINA – O presidente do Poder Legislativo de Andradina, vereador Guto Marão (PP), recebeu a visita dos atiradores do Tiro de Guerra de Andradina (TG 02/007), na sede da Câmara Municipal na manhã do último dia 19.

Comandados pelo Sargento Modesto, os atiradores foram recebidos pelo presidente da Câmara Guto Marão e pelo assessor da mesa diretora Mauricio Carneiro.

Guto e Mauricio falaram sobre a função do legislativo Municipal, a composição da atual Legislatura e sobre as principais decisões tomadas pelo Legislativo desde o inicio do mandato dos atuais Vereadores.

“Temos realizado um grande trabalho aqui na Câmara Municipal, trazer os nossos atiradores do Tiro de Guerra aqui para conhecer nossa estrutura é motivo de muito orgulho para nós, afinal, são jovens andradinenses que devem estar atentos ao trabalho do Poder Legislativo e de todos nós vereadores.” Citou o presidente Guto Marão.

A visita teve como objetivo despertar nos atiradores a importância que a Câmara exerce no dia a dia do munícipe, além de aproximar o jovem do Legislativo Municipal.