Policial civil de Lavínia é tricampeão sul-americano e bi pan-americano de judô

LAVÍNIA – O policial civil da cidade de Lavínia, Milton Marques Antunes Silva, de 44 anos, acaba de conquistar o tri-campeonato sul-americano (2018, 2019 e 2022) e bicampeonato pan-americano (2019 e 2022) de judô, ao participar do campeonato internacional de sua categoria nos dias 13, 14 e 15, últimos, realizados em Salvador/BA. O evento contou com a participação de aproximadamente 350 atletas de 10 países (Argentina, Estados Unidos, Chile, Equador, México, Canadá, Jamaica, Peru Uruguai e Brasil).

FONTE DE INSPIRAÇAO

Praticante de judô desde os 7 anos de idade, e policial civil no município de Lavínia desde dezembro de 2014, no ano de 2016 foi convidado para dar aulas de Judô no Projeto Espaço Amigo, implantado no município.

Em 2017, o projeto foi ampliado na cidade, com a criação de turma infantil e adulto chegando a atender 100 alunos. Atualmente está atendendo cerca de 50 alunos de forma totalmente voluntária.

Como fonte de inspiração para seus alunos, em 2018 ele voltou a participar de campeonatos internacionais de judô e, além dos títulos mencionados, já conquistou 6 campeonatos brasileiros, um vice-campeonato Mundial na Alemanha e mais duas participações em Mundiais. Milton disse que “sua maior recompensa é ver seus alunos se tornarem cidadãos de bem, e homens de responsabilidade para com a sociedade à qual esta inserida como um todo”.