Dracena registra o segundo feminicídio do ano

Vítima era moradora de Ouro Verde e havia mudado recentemente para Dracena, onde ex- a localizou e a assassinou por não aceitar a separação.

DRACENA – A dona de casa Francieli Silva, de 35 anos, recentemente moradora em Dracena, foi assassinada na manhã desta sexta-feira, 20, com golpes de faca desferidos por seu ex-marido, Ivanildo Teixeira dos Santos, de 44 anos, morador na cidade de Ouro Verde. Ele foi preso pela Polícia Militar quando fugia por uma estrada vicinal. Conduzido para a Delegacia de Polícia de Dracena, foi indiciado por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. Ainda não foi divulgado horário ou local de sepultamento da vítima, a segunda este ano em Dracena.

Segundo o apurado junto a Polícia e divulgado nos sites de Dracena e Panorama, a vítima de feminicídio havia se mudado recentemente de Ouro Verde para Dracena, justamente para fugir das ameaças do ex-companheiro, que não aceitava a separação.

Ao descobrir que a ex estava morando em uma kitnet localizada na rua Edgard Sampaio, próximo a Igreja Perpétuo Socorro, ele colocou seu plano macabro em ação, surpreendendo a mulher, que nada pode fazer para se defender.

Depois do homicídio ele fugiu em um veículo GM Vectra, na cor azul, sendo preso pelo policiamento de Panorama ao tentar fugir pela Estrada Vicinal que liga Ouro Verde a Panorama. Dois homens que supostamente teriam dado suporte para a fuga do criminoso, também foram presos. Ele pretendia fugir para o estado do Mato Grosso do Sul.

Em vistoria no veículo foram encontradas três porções de maconha na porta do passageiro, que um dos homens informou ser de seu uso, foram encontrados também embaixo do banco do motorista, uma faca de cozinha, um canivete e um facão pertencentes ao autor, mas que não foram usadas no crime, segundo informação do mesmo, informou também que não recorda onde jogou a faca utilizada no crime. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Dracena para as providências cabíveis.

OUTRO FEMINICÍDIO

A dona de casa Simone Rodrigues Santiago, de 43 anos, foi assassinada a facadas na manhã do último dia 18 de março e o acusado é seu marido P. H. S., de 45 anos. Os dois moravam na Rua Adelino Rossetto no Jardim Bortolato II, em Dracena. Depois do homicídio o homem tentou o suicídio, golpeando-se no pescoço, tórax, abdômen e pulsos. Socorrido pelos bombeiros ao hospital da cidade, passou por cirurgia e permaneceu sob escolta da Polícia Militar até receber alta e ser preso.

Ao chegar no endereço citado, policiais militares depararam com a mulher caída na garagem da residência, toda ensangüentada, com o marido ao lado também caído e ainda com a faca na mão e cortes profundos nos pulsos, pescoço, tórax e abdômen, pois havia tentado o suicídio após o ato criminoso contra a esposa.

Com a chegada da Polícia Militar, o homem entregou a faca e foi socorrido para a Santa Casa local pelo Corpo de Bombeiros. A mulher também foi socorrida, mas chegou sem vida, conforme atestado pelo médico que atendeu a ocorrência.