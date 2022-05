Dracenense morre em acidente na rodovia Integração

PRESIDENTE VENCESLAU – Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente registrado por volta das 6h15 da manhã desta quinta-feira (19), na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, conhecida como “Rodovia da Integração”, trecho de Presidente Venceslau, próximo a Granja do Okada. De acordo com informações apuradas pelo PORTAL BUENO junto ao Corpo de Bombeiros, a colisão frontal entre foi entre um veículo VW Fox com placas de Presidente Venceslau e uma VW Kombi, com placas da cidade de Dracena.

Os dois ocupantes do Fox foram socorridos com vida, no entanto, o condutor do veículo morreu na Santa Casa de Presidente Venceslau. Já o motorista do veículo Kombi morreu no local do acidente, e o passageiro foi encaminhado para a Santa Casa.

O motorista da Kombi, que estava carregada de doces, foi identificado como Sussumu Taniguti, de 77 anos. Ele residia em Dracena e trabalhava na comercialização de doces na região. Já o passageiro que auxiliava o doceiro, teve ferimentos leves, e recebeu atendimentos na Santa Casa.

A vítima do veículo Fox foi identificada como Deny de Araújo, de 65 anos de idade. Ele residia em Presidente Venceslau, O passageiro está internado em estado grave.