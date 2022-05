Identificado morador de rua que danificou vidros do Centro Cultural

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na manhã do último sábado, 14, um morador em situação de rua acusado de promover vandalismo no Centro Cultural Pioneiros de Andradina (anexo à antiga estação ferroviária), centro, quebrando vários vidros das portas onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Esportes. Encaminhado ao 2º DP, foi ouvido e liberado ao final da ocorrência.

A detenção do acusado aconteceu quando Policiais Militares de Andradina, Cb PM Paulo Eduardo e Cb PM Wladison, tomaram conhecimento de vandalismo praticado no Centro Cultural “Pioneiros de Andradina” no período noturno da noite anterior (sexta para sábado), ocasião em que foram quebrados diversos vidros das janelas ali existentes. Foi notado que o autor dos danos havia se ferido, pois havia manchas de sangue pelo solo.

De posse destas informações, os policiais iniciaram diligências pela área central da cidade. Por volta das 15h, abordaram o morador de rua, que apresentava grande corte no pé direito.

Ao ser indagado, admitiu ter cometido os danos no Centro Cultural, informando que o fez por volta das 03:00h ou 04:00 h da madrugada.

O Secretário de Segurança Pública foi informado sobre a detenção do autor do dano e compareceu ao local da detenção.

O autor foi encaminhado ao 2º DP, onde foi ouvido e liberado.