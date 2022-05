Polícia Civil prende homem por armazenar conteúdo de pornografia infantil

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos, desempregado, acusado de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. A operação, denominada Skyfall (Queda Livre, em tradução espontânea), ocorreu nesta quarta-feira (18), no bairro Piscina e visava a identificação de disseminadores de pornografia infantil nas redes.

Encaminhado para a sede da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na rua José Augusto de Carvalho, centro, passou pelos trâmites policiais e preso em flagrante por crimes ligados ao armazenamento e aquisição desse tipo de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. Foi arbitrada fiança de R$ 10 mil, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. O aparelho eletrônico onde era armazenado os mais de 100 vídeos com pornografia infantil, foi apreendido pela Polícia Civil.

NO ESTADO

A Operação Sky Fall realizado em todo estado de São Paulo é para marcar o Dia Nacional de Combate a Violência Sexual Infantil, e em Andradina foi comandada por um delegado vindo de Araçatuba, com apoio de policiais civis da DDM de Andradina, que foram até o endereço alvo do mandado de busca e apreensão.

Em São Paulo as atividades policiais foram realizadas por integrantes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) em conjunto com o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) e os Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) das regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba.