PAF inaugura mais novo espaço do grupo

Um amplo e moderno espaço para acolher àqueles que perdem seus entes queridos

ANDRADINA – Maio iniciou e o Grupo PAF (Organizações Funerárias Unidas) fez questão de marcar este mês, abrindo as portas do mais novo complexo funerário de Andradina. Para dar inauguração oficial, o empresário e diretor do Grupo João Antônio Guedes da Silva e sua esposa Ângela receberam convidados no último final de semana: na sexta-feira, dia 29/04m inauguração oficial e dia 30/04, café da manhã e visitação pública das 8h às 18h.

O ambiente foi planejado pela equipe Larissa Bomura, tendo a iluminação da sala principal um projeto solo de Gabriel Bomura.

Durante o coquetel inaugural, João fez questão de frisas que a noite era de agradecimentos. “Venho aqui agradecer a todos”, frisou ele. Além do suntuoso prédio com três espaços fúnebres, e uma recepção conta com sofás, cantinho do café e uma área de inverno.

O Grupo PAF possui uma grande frota dividida entre as 30 cidades que atende com planos de assistência familiar, crematórios, descontos em consultas médicas, dentistas e exames com especialistas.

PAF ANDRADINA

Sobre a PAF Andradina, a população pode contar com o atendimento de qualidade do Grupo PAF, através de consultas com profissionais capacitados nas áreas de:

Cirurgia Geral

Cirurgião Vascular

Clínico Geral

Dermatologista

Endocrinologista

Gastroenterologista

Geriatra

Neurologista

Nutricionista

Odontopediatria

Oftalmologista

Ortodontista (Cirurgia)

Osteopatia

Otorrinolaringologista

Psicologia

Psiquiatra

Reumatologista

Ultrassonografia

Urologista

Além de atendimento funerário de alto padrão e diversos planos especiais. Aproveite também diversidade em cestas, vasos, coroas de flores e arranjos de nossa floricultura. A PAF fica na Rua Minas Gerais, 1115, Vila Mineira. Contato (18) 3722-3777.

O Grupo

Inaugurado em 1983, o Grupo PAF (Plano de Assistência Funeral) mantém a tradição de atender com qualidade e excelência, proporcionando mais tranquilidade e qualidade de vida a seus associados.

Em constante melhoria para levar mais saúde e bem estar à toda população, o Grupo PAF foi crescendo e hoje está presente em 6 cidades e regiões prestando atendimento de qualidade e assistência funeral de alto padrão 24h por dia, 365 dias por ano! (Flávia Gomes)