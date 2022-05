Cachorro da raça Pit Bul pula muro de vizinho, mata cachorro da raça Poodle, fere outro e machuca idosa

ANDRADINA – Um cachorro da raça Pit Bul levou pânico na noite da última quinta-feira, 05, ao pular o muro vizinho ao da casa de seu proprietário, localizada no final da Av. Barão do Rio Branco, no bairro Piscina, atacar dois cachorros da raça Poodle, ,matar um deles e ferir o outro, além de quebrar um dos dedos da mão de uma idosa de 64 anos, dona dos animais atacados e ferida na tentativa de livrar seus animais da fúria do Pitu Bull.

Um dos animais que sobreviveu precisou ficar internado em uma clínica veterinária, e um terceiro só escapou do ataque porque estava trancado dentro de casa.

Já a idosa foi encaminhada por parentes até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde teve constatado fratura do dedo polegar da mão esquerda. Ela teve o membro imobilizado por gesso e foi liberada posteriormente para retornar à sua casa, onde forneceu maiores informações de como foi a ação do Pit Bull para a Polícia Militar.

A Polícia Militar acionou a perícia técnico-científica, que registrou a morte de um dos animais, assim como constatou a altura do muro que o Pit Bul pulou.

Segundo familiares da idosa, essa não teria sido a primeira vez que o Pit Bul atacou cachorros na vizinhança. Ano passado ele teria matado um outro animal em outra casa a 100 metros da residência de seu dono.