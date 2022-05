Cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado e mais cinco morrem em acidente

MIRACATU – O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu em um grave acidente de ônibus, na manhã de sábado (7), na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Outras cinco mortes foram confirmadas, mas não tiveram a identidade divulgada.

Segundo apurado pela reportagem, ao menos 19 pessoas estavam no veículo, incluindo os artistas. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

O acidente aconteceu, por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo (SP). De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, houve registro de 4km de congestionamento na pista sentido Curitiba e 2km no sentido São Paulo.

Ainda de acordo com a concessionária, uma faixa da pista e o canteiro central precisaram serem interditados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.

Segundo o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para o sábado, que foi cancelado.

Cantor Conrado está internado em estado grave

O cantor João Vitor Moreira Sales, conhecido como Conrado, que fazia dupla com Aleksandro que morreu no grave acidente com o ônibus deles, está internado em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

Segundo o último boletim médico, Conrado foi a primeira vítima a ser socorrida do ônibus. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Registro, aparentemente, com ferimentos leves. Ao dar entrada no hospital, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia geral.

Conrado encontra-se internado na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas. Além dele, o músico Júlio César Bugoli Lopes também permanece internado.

De acordo com o boletim, Júlio passou por neurocirurgia durante a tarde de sábado (7) e no início da noite foi operado pela equipe de ortopedia. O estado dele é grave.

Baterista, guitarrista, tecladista e roadies: veja quem são as vítimas de acidente que matou Aleksandro

Além do cantor Aleksandro, dupla com Conrado, outros cinco integrantes da equipe dos músicos morreram no grave acidente com o ônibus dos artistas na manhã de sábado (7), na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa dos músicos, além do cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto estão entre as vítimas.

O roadie Giovani Gabriel Lopes dos Santos e o técnico de luz Gabriel Fukuda também não resistiram ao impacto do grave acidente e morreram.

Velório e sepultamento

De acordo com a assessoria da dupla, os corpos das vítimas já foram encaminhados para Curitiba (PR), mas ainda não há previsão de horário em que serão liberados para os respectivos velórios e sepultamentos.

Em nota, a assessoria afirma que Aleksandro e Giovani serão velados no Ginásio de Esportes Luiz Bom, na Avenida Serra do Flamengo, 28, no Jardim Bandeirantes, em Londrina (PR). Roger será velado na Capela 2 da ACESF, na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2948, no Centro, também em Londrina.

Marzio será velado em Ibiporã (PR), Wisley em Sandovalina (SP) e Gabriel em São Sebastião da Amoreira (PR). As informações sobre os locais não foram divulgadas até momento.

Ainda de acordo com a assessoria, Aleksandro será sepultado no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas, na Rua Joana Rodrigues Jondral, no Cilo II.

