Trânsito na Paes Leme Mall Street já está liberado

ANDRADINA – Às vésperas do Dia das Mães, a primeira fase da Paes Leme Mall Street entra em fase de ajardinamento. Na última semana os trabalhos de conclusão da obras foram acelerados para retirar oi atraso provocado por instabilidade no tempo e alguns imprevistos que não tiraram o brilho da obra que está transformando o cenário da mais tradicional rua do comércio regional.

Na manhã desta sexta-feira (6) o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, esteve vistoriando a obra que se seguirá após o Dia das Mães, principal data comercial do ano. Aproveitando a presença do prefeito o transito pela Paes Leme foi liberado entre as ruas Manoel Teixeira de Freitas e Alexandre Salomão.



Segundo o secretário de Obras, Geraldo Pilla, após a conclusão dos últimos detalhes do primeiro trecho, os trabalhos vão seguir pela Paes Leme, entre as ruas Alexandre Salomão e Ceará.

A obra tem sido acompanhada dia e noite pelo departamento de Arquitetura da Secretaria de Obras, estando sobre os olhares atentos, da arquiteta Mari Antonieta e da engenheira Elisângela.

A Obra

Nesta primeira fase serão reformuladas duas quadras, do cruzamento da rua Manoel Teixeira de Freitas e Ceará. A sequência desta primeira fase vai levar a nova paginação da rua comercial até o cruzamento da rua Jesus Trujillo.

As obras serão executadas pela empresa J A Abdalla, com investimento de R$ 724.920,59 (setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte Reais e cincoenta e nove centavos). Esse dinheiro é parte de uma devolução de dinheiro aos cofres públicos feita pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Andradina, Helton Rodrigo Prando.



Paes Leme Mall Street



O projeto transforma a mais tradicional rua do comércio andradinense em uma nova visão para a rua Paes Leme, em pleno centro urbano da cidade. A proposta está sedo desenvolvida por uma equipe multidisciplinar encabeçada pela arquiteta Mari Antonieta e também pela engenheira, Elizangela.

Conceito futurístico e funcional. São as palavras chave para descrever este projeto. Alargamento da calçada esquerda com equipamentos urbanos funcionais onde o usuário poderá carregar seus aparelhos eletrônicos em nossas árvores tecnológicas, uma árvore metálica onde sua copa recebe placas solares que produzirão energia, ou mesmo sentar embaixo de um pergolado e sentir a brisa em um ambiente bem arborizado.

A faixa da ciclovia em sentido único será totalmente arborizada para melhor conforto do ciclista que estará na Paes Leme Mall Street, uma faixa de canteiro com árvores será a divisão entre rua e ciclovia pensando na segurança.

O lado direito da rua receberá lugares de parada para embarque e desembarque dos usuários. O sentido único da rua permitirá a passagem de carros, apenas para passagem.

Uma das quadras da Paes Leme terá um conceito totalmente artístico, teremos nossa rua colorida e um grande grafite. Como em tantas cidades pelo mundo, Andradina terá sua “Art Street”.

Um grande portal de entrada será o cartão de boas vindas de nosso novo centro. Um portal metálico que remeterá a uma árvore com muitos galhos, neste portal o usuário poderá andar sobre uma passarela e apreciar toda Mall Street.

Secom/Prefeitura