Sete pessoas morrem em acidente com ônibus da saúde de Pato Bragado, PR

MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR – Um acidente com múltiplas vítimas foi registrado na manhã desta segunda-feira (2), na PRC 467, por volta das 6h, próximo ao distrito de Iguiporã, interior de Marechal Cândido Rondon.

Segundo as informações, o micro-ônibus levava pacientes de Pato Bragado para atendimentos especializados nas cidades de Toledo e Cascavel. O acidente aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã no local conhecido como “curva do rodeio”, no distrito de Iguiporã, interior de Marechal Cândido Rondon. Um caminhão carregado com milho teria se envolvido no acidente, porém o motorista evadiu-se do local.

Informações preliminares indicam que um ônibus da Secretaria da Saúde de Pato Bragado desceu em um barranco e bateu contra uma árvore capotou e provocou pelo menos 15 vítimas, sendo sete fatais. Um caminhão carregado com milho pode estar envolvido no acidente. Muito milho ficou espalhado pela rodovia, e o condutor, pelas informações, não parou para prestar socorro.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal. O local é de difícil comunicação. As vítimas estão sendo transportadas a hospitais da região.

Polícia prende motorista suspeito de provocar acidente que matou sete pessoas

Equipe da Polícia Militar que atende Porto Mendes e Mercedes conseguiu encontrar o caminhão que vinha sendo procurado na região por estar envolvido no grave acidente desta manhã que deixou várias vítimas de Pato Bragado.

O caminhão e o motorista foram encontrados entre Mercedes e Guaíra, o homem de 49 anos confessou ter fugido do local e disse não saber da gravidade do acidente no qual estava envolvido.

Identificadas as 7 vítimas fatais

No local um micro-ônibus da saúde de Pato Bragado, com 28 pessoas teria saído da rodovia após ter sua preferência invadida por uma carreta, resultando em uma colisão contra árvore no acostamento da via.

O motorista e seis passageiros morreram no local. Os corpos das sete vítimas, sendo elas Claci Inês Specht Werlang, César Schaefer, o Tcheco (motorista), João Szczuk, Ivone Gentilini, Lurdes Monteiro, Fabiane Monteiro e Nelson Ditz, foram recolhidos pelo IML por volta das 11h e encaminhos para necropsia.

Quem era o motorista do microonibus?

Muito conhecido na microrregião de Marechal Cândido Rondon, o ex-jogador de futsal e futebol Cesar Schaeffer, popular Tcheco, é uma das vítimas fatais do acidente que envolveu um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado na manhã desta segunda-feira (02). Tcheco era funcionário da Prefeitura de Pato Bragado e dirigia o coletivo na hora do acidente. (com sites da região)