Marcos Vinholi é o mais novo Cidadão Andradinense

ANDRADINA – O ex-secretário de Desenvolvimento Regional do Estado Marco Vinholi é o mais novo cidadão andradinense. Em sessão solene realizada na manhã do último sábado (30) ele esteve na Câmara de Andradina para receber o título em uma manhã de plenário cheio e repleta de outras homenagens. A honraria ao ex-secretário, que foi alçado coordenador-geral da campanha de João Doria (PSDB) à presidência, foi proposta pelos vereadores do PSDB, Guilherme Pugliese e Lucas Lopes.

Também estiveram presentes a sessão, o presidente da Câmara Guto Marão, o ex-vereador e Subsecretário de Governo Marco Pilla, a primeira Dama de Andradina Juçara Lopes, o delegado de polícia Marcelo Zompero e os vereadores Rodarte dos Anjos, Eloá Pessoa, Elaine Vogel, Fabrício Mazotti, Elton Rodrigo Prando e Sérgio Faustino. Marco Pilla, tido como um embaixador de Andradina em São Paulo recebeu uma homenagem especial.

A justificativa, para a homenagem se deu pela postura de Vinholi que atuou decisivamente em várias iniciativas do governo paulista que beneficiam a cidade.

Aos 37 anos de idade, Vinholi ficou conhecido pelo título de Embaixador do Interior do Estado, estreitando o relacionamento do Governo com as 645 cidades paulistas no relacionamento com o governo. Foi o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes quem enumerou algumas das grandes conquistas da cidade junto ao Governo de São Paulo, que passaram pelo olhar atencioso do ex-secretário, que sempre foi disposto a dialogar e ouvir as necessidades da cidade articulando assim parcerias e convênios.

Dentre os destaques da atuação do secretário, Mário Celso destacou a adesão de Andradina ao Programa Nossa Rua, que representa um investimento de R$ 20 milhões em pavimentação, sendo R$ 10 milhões do Governo do Estado e outros R$ 10 milhões fruto de economias do município. Também foi lembrado pela verba de pavimentações de estradas vicinais, Programas Melhor Caminho/Rotas Rurais, Casa da Juventude, a região administrativa de Andradina (Península dos Grandes Lagos) e ainda o seu empenho em trazer a Andradina um Hospital Maternidade, com UTI Neonatal e instalação de um Distrito Turístico.

“Quando perguntado sobre qual superpoder de herói gostaria de ter, Elon Musk respondeu que gostaria de ter o superpoder da sorte. Nós temos a sorte de ter uma pessoa como Vinholi olhando para o interior. Precisamos de homens como ele, que pensam em comunidade, no bem público, que respeitam o cidadão e o contribuinte, porque o dinheiro púbico não é para fazer farra ou besteira, mas ser bem aplicado e investido, através de programas fantásticos por aqueles gestores que fizeram o dever de casa e tiveram austeridade nos gastos e conseguiram ter caixa para absorver os projetos do Governo do Estado”, discursou Mário Celso.

Ao usar a tribuna para o agradecimento, Marcos Vinholi lembrou John Lennon ao dizer que sonhos que se sonham só são mais um sonho, mas sonhos que se sonham juntos é realidade. “Quando alguém recebe um título a responsabilidade é imensa, todavia, pelo fato de se ter feito apenas a obrigação do homem púbico em poder cumprir sua responsabilidade. Fui e vou continuar sendo um funcionário desse sonho da atual gestão e toda sua equipe em levar uma cidade da importância de Andradina para o cenário mundial”, destacou Vinholi.

Vinholi recebeu outras homenagens como a da AMENSP – Associação dos Municípios do Extremo Noroeste Paulista, das Câmaras Municipais de Guaraçai e do prefeito Airton Gomes; de Castilho, pelos vereadores Marco Lameu e Adilson Santos, com o prefeito Paulo Boaventura; e de Murutinga do Sul, através da presidente Anuxa e dos vereadores Maninho, Maria Ribeiro e João Paschoaleto que estiveram acompanhados do prefeito Cristiano Eleotério. Outros prefeitos estiveram presentes para as homenagens, como Salvador Matsunaka (Lavínia) e Júlio Cesar Felismino (Rubiácea).

Trajetória de Vinholi

Vinholi nasceu na capital paulista, mas sua base eleitoral é em Catanduva (SP), cidade onde seu pai, Geraldo Vinholi, foi prefeito por duas vezes.

Sua trajetória política teve início no movimento estudantil, como presidente do Centro Acadêmico Leão XIII (PUC), diretor da União Estadual dos Estudantes (UEE) e União Nacional dos Estudantes (UNE).

Foi coordenador nacional de Empreendedorismo Juvenil, no Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) e diretor do departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude, órgão do Governo Federal.

Em São Paulo foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em 2015 e coordenou o Vivaleite, o maior programa de segurança alimentar da América Latina. Neste período foi vice-presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (Condeca).

Formado em Administração de Empresas pela PUC/SP, com especialização em Gestão Empresarial pela FGV, foi Deputado Estadual e Líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No parlamento foi relator de CPIs da Cartelização de Citricultura e do Detran, Membro titular das Comissões de Finanças, Orçamento e Planejamento; de Educação e Cultura; de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, Participação e das Questões Sociais; de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação; e Fiscalização e Controle.

Por dois anos consecutivos, foi escolhido relator do Orçamento do Estado de São Paulo, designando e aprovando recursos para o exercício 2018 e 2019, para 645 municípios paulistas, com foco principal nas áreas social, saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Foi coordenador das frentes Parlamentares em Defesa dos Estudantes, de Apoio de Combate ao Câncer e das Relações exteriores e vice-coordenador da Frente em Prol do Transporte Metroferroviário (Fetram).

Atualmente, é presidente estadual do PSDB. Anteriormente foi membro da Executiva e do Conselho Fiscal. Vice-presidente da Juventude Estadual do PSDB e coordenador regional do PSDB, eleito por prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de toda a região.