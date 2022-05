Crianças podem ser vacinadas contra a Influenza nesta segunda-feira

ANDRADINA – Depois do sucesso do Dia D de Vacinação Contra a Influenza e Sarampo, no último sábado (30), a partir desta segunda-feira (2) a Secretaria de Saúde de Andradina vai disponibilizar a vacina contra a Influenza para crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puerperas (até 45 dias pós parto)

A vacina está disponível em todas das Unidades Básicas de Saúde, no horário das 8h às 12h.

Segundo a coordenadora de Atenção Básica, Carla Back esta fase vai até 3 de junho. Povos indígenas, professores da rede ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros públicos também devem se vacinar na segunda etapa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o público infantil, composto pelas crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, deve tomar uma dose dos dois imunizantes. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das vacinas contra o Sarampo e Influenza. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Confira quando cada etapa será realizada e quais públicos serão atendidos:

Vacina trivalente

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.