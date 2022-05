Fundo Social realiza o 1º Bazar Solidário do ano

ANDRADINA – O Governo de Andradina por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza nesta semana o seu 1º Bazar Solidário. O bazar acontece nos de 5 a 7, sendo nos dois primeiros dias das 8h30 às 18h e no sábado (7) das 8h30 às 14h. O local é o diretório do PSDB na rua Paes Leme, entre ruas Humberto de Campos e Mato Grosso.

Segundo a secretária de Promoção e Assistência Social, Silvana Silva, haverá a venda de roupas seminovas e novas, feminina e masculina, sapatos, bolsas, bijuterias entre outros artigos, algumas verdadeiras pechinchas de R$ 3 a R$ 80.

Todo o dinheiro arrecadado no bazar será utilizado na manutenção e para os atendimentos realizados pelo Fundo Social do município.

“Aproveitam para compra o presente para o Dia das Mães. Quem prestigiar o bazar também colabora com o nosso Fundo Social O Fundo Social, desde já, agradece”, disse a 1ª Dama Juçara Lopes.

Secom/Prefeitura