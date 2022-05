Trabalho de asfaltamento chega a Rua Holanda

ANDRADINA – As obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Andradina para a melhoria da infraestrutura viária dos bairros da cidade avançam mais uma vez. Os trabalhos evoluem de forma contínua, aproximando da finalização de certos trechos e início imediato de novos.

A rua Holanda, no Jardim Europa, passa por trabalhos de terraplanagem preparando o terreno para receber a pavimentação asfáltica.

Esta semana, a empresa contratada pelo município segue com três frentes de trabalho no bairro em diferentes etapas. O trabalho de asfaltamento só é concluído com a implantação de guias de sarjeta, calçadas ecológicas e sinalização das ruas.

O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes, fiscaliza pessoalmente o andamento das obras. Para ele, com a chegada do asfalto os dias mais difíceis para os moradores ficarão para trás, já que as chuvas são grandes vilãs e preocupação das famílias do bairro. A lama e a poeira vão ficar no passado.

Todas as obras desta frente de asfaltamento estão sendo realizadas em contratos que somam R$ 6.5 milhões de recursos próprios do governo municipal e emendas. Em 2022 outros R$ 20 milhões serão investidos em asfalto novo, sendo o maior investimento já realizado no município, com R$ 10 milhões de investimentos próprios e R$ 10 milhões através do Programa Nossa Rua.

Secom/Prefeitura