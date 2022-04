Operação Conjunta PM e PC cumpre mandados de busca e prende duas pessoas em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Uma operação em conjunto realizada na manhã de quarta-feira (13), para cumprimento de 05 mandados de busca e apreensão no município de Mirandópolis/SP, a fim de combater o tráfico de drogas e crimes contra a vida, em desdobramento a uma dupla tentativa de homicídio ocorrida recentemente, resultou na prisão de duas pessoas e apreensão de drogas, além de aparelhos eletro-eletrônicos, como celulares, em drive e televisor. O resultado foi considerado satisfatório pelos envolvidos na operação e seus respectivos coordenadores.

A operação no âmbito militar aconteceu na área da 3ª CIA/PM do 28º BPM/I sob o Comando do Cap PM Jean Roger da Silva e do âmbito Civil, do Delegado Dr. Thiago Rodrigues Barroca, com a participação dos policiais militares da 3ª Companhia e da Força Tática do 28º BPM/I, além de equipe do Canil do 12º BAEP e do helicóptero Águia (baseado em Araçatuba), e outros policiais civis de Mirandópolis e de outras Delegacias da área da Seccional de Andradina.

Foram vistoriados 5 endereços:

No primeiro, um morador foi conduzido à Delegacia para reconhecimento de um tênis e uma camiseta, que teriam sido utilizados num roubo ocorrido há alguns dias numa padaria.

No segundo, foram apreendidos três celulares, uma TV, uma porção de cocaína e uma de crack, e dois homens foram presos por tráfico de drogas.

No terceiro, foram localizados e apreendidos uma porção de cocaína, dois pen drives e quatro celulares.

No quarto, nada de ilícito foi localizado.

No quinto, foram apreendidas 214 gramas de maconha e cerca de R$ 165,00 e um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Em diligências, com o apoio da PM (Aguia e BAEP-canil) e canil da SAP (P-II de Mirandópolis), fora dado cumprimento aos respectivos mandados, sendo que em um dos alvos J. N. R. S. (36 anos) fora encontrado 10 porções de crack e cocaína, além do que na residência foram encontrados três usuários de drogas, os quais estavam no fundo do quintal em um “quartinho” improvisado, tendo confessado que estavam consumindo drogas no local. Diante do exposto fora autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.

Cumpre ressaltar que na residência ainda foram encontrados cobertores e uma TV produto de furtos ocorridos na cidade recentemente (asilo), sendo a companheira do indiciado ouvida em solo policial, tendo confirmado a origem ilícita dos produtos.

PRINCIPAIS ALVOS DA OPERAÇÃO

Em relação ao alvo J. C. S, (28 anos), foram efetuadas diligências em sua residência com o intuito de encontrar a possível arma utilizada nas duas recentes tentativas de homicídios, porém não fora encontrada. Ocorre que no segundo endereço do alvo (comercial – Lava jato), foram encontrados um “tijolo” de maconha (154 gramas), bem como 25 “paradinhas” da mesma droga, todas já embaladas para venda, além de uma balança de precisão.

O alvo da busca negou envolvimento com o crime, alegando que possuía uma parceria de trabalho no local.

Posteriormente compareceu o W. A. S., 25 anos (todos acompanhados de defensor), e confessou ser o proprietário das drogas e petrechos, alegando que seu “sócio” pouco ia no local e que era ele quem “tocava” o empreendimento e por consequência estaria traficando no local, sem o consentimento do “sócio”. Prova disso é que havia denúncia recebida pela PM (anotadas em livro próprio) que W. A. S., poderia estar traficando drogas no local. Por isso ele foi autuado em flagrante pelo crime com base no artigo 33.