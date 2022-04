Câmara de Vereadores já economizou meio milhão de reais no 1º trimestre de 2022

“Vamos economizar, mas também temos a consciência que precisamos muito melhorar, principalmente o nosso ambiente de trabalho para recepcionar toda a população de Andradina com maior conforto e segurança, tornar a Câmara mais sustentável e informatizada com diminuição do uso de papel e agilidade nos trâmites administrativos.” disse Guto Marão

ANDRADINA – O Presidente Guto Marão (PP) vem demonstrando grande habilidade e poder de gerenciamento desde o início do seu mandato a frente do Poder Legislativo andradinense, economizando a quantia de R$ 511.907,36 já no 1º trimestre de 2022, superando a economia do mesmo período de 2021 que foi de R$ 464.823,68.

Em 2021 a Câmara Municipal entrou para a história, gerando uma economia de aproximadamente R$ 1,7 milhão, verba esta que foi devolvida ao erário público municipal para a realização de projetos que já estão beneficiando o município, o mais visível deles é a Paes Leme Mall Street que já está em fase de construção.

Guto Marão é empresário andradinense e vem dando continuidade e melhorando ainda mais os projetos implantados no Poder Legislativo em 2021 pelo ex presidente Coxinha Prando. “Como vereador devemos ter a responsabilidade com o dinheiro público, com uma administração austera continuaremos desenvolvendo um bom trabalho e atuando pelo crescimento do município, além de melhorar o sistema administrativo que a Câmara de Andradina possui.” Citou Guto Marão.

Mesmo fazendo uma gestão visando a redução de gastos no Poder Legislativo andradinense com respeito ao dinheiro público, Marão vem criando laços de confiança juntamente com todos os vereadores e poderá atingir uma nova marca histórica de economia, podendo deixar também um grande legado de melhorias efetivas na estrutura administrativa da Casa Legislativa.

O mandato do presidente Guto Marão encerrou o 1º trimestre de 2022 superando as economias de 2021, sendo assim e, com muita austeridade, poderá chegar a importante marca em economia este ano. “Sabemos que temos que fazer economia e cuidar do dinheiro público, não temos a intenção de apenas economizar, mas temos que ser conscientes que temos um papel a cumprir e melhorar nosso local de trabalho, afinal é a casa do povo e merece uma melhoria estrutural para receber a população com maior segurança e conforto, também vamos tornar a Câmara mais sustentável e informatizada com diminuição do uso de papel e agilidade nos trâmites administrativos.” Concluiu Marão.