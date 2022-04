Polícia Civil de Mirandópolis prende acusado de dupla tentativa de homicídio

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Delegacia de Polícia de Mirandópolis, prendeu na última sexta-feira, 08, por força de um Mandado de Prisão (M), em caráter temporário (prazo de 30 dias para conclusão das investigações), o músico A. L. S. L., (André Loureiro), de 33 anos, acusado de dupla tentativa de homicídio. Sabedor da caça que a Polícia Civil realizava para localiza-lo, ele se apresentou na Delegacia de Polícia do município, onde tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, Permanecendo À Disposição Da Justiça.

Uma das vítimas foi Allysson Vinicius Silva Martins, de 27 anos, atingido por dois disparos, sendo um nas costas e outro no abdômen. A outra vitima é Marcelo Augusto Dos Santos Gonçalves, 23, que recebeu um tiro no olho esquerdo. Já um terceiro rapaz, identificado por V. V. A., não se feriu.

O CRIME

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais militares teriam sido acionados para atendimento de ocorrência por conta de um disparo de arma de fogo no Jardim Nogara. Chegando no local tomaram conhecimento de que haviam duas pessoas baleadas, e que teriam sido socorridas para o Hospital Estadual de Mirandópolis. Os policiais relataram que ambas as vítimas estavam inconscientes e passavam por procedimentos médicos.

Apurou-se inicialmente que uma pessoa encapuzada teria chegado até o local onde estavam as vítimas e efetuaram alguns disparos de arma de fogo, os quais os atingiram, tendo o atirador empreendido fuga. Segundo consta no boletim de ocorrência, um veículo “suspeito” teria sido visto passando em frente da residência das vítimas, momentos antes da chegada do atirador. Descobriu-se depois tratar-se de um Citroen C4 Pallas.

Alisson foi atingido por dois disparos, sendo um nas costas e outro no abdômen, e Marcelo recebeu um tiro no olho esquerdo. Até o apurado pela reportagem, nenhuma das vítimas corria risco de vida.

O ESCLARECIMENTO

Ainda na última segunda-feira, dia 04, a Polícia Civil tomou conhecimento de uma dupla tentativa de homicídio em Mirandópolis. Após inúmeras diligências (coleta de imagens e depoimentos de testemunhas, sendo duas na condição de protegidas) e apreensão do veículo que levou o atirador, chegou-se a um possível suspeito, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão temporária de A. L. S. L., de 33 anos, a qual restou deferida (concedida).

Após diligências para sua captura em Pereira Barreto, onde já se sabia que estava naquela cidade, o homem acabou procurando no final da tarde a Delegacia de Polícia Civil de Mirandópolis e se apresentou, confessando posteriormente o crime. No ato de sua apresentação foi dada ciência a ele que a Justiça havia concedida sua prisão temporária.

MOTIVAÇÃO

Segundo o acusado, a motivação para cometer os crimes seria ciúmes (passional), pois ele acreditava que sua ex-namorada, a qual está grávida do investigado, estivesse o traindo com seu antigo namorado (uma das vítimas), não aceitando tal situação. Ao que tudo indica, a outra vítima estava no local errado e na hora errada e acabou também sofrendo a tentativa de homicídio.