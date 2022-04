Acusado de roubar motorista de aplicativo comete suicídio por overdose de remédios

ANDRADINA – O jovem Vinicius Freitas Teixeira, 29 anos, que estava internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casal local desde ó último sábado, 02, após tentar o suicídio na penitenciária local acusado de cometer dois roubos, sofreu uma overdose de medicamentos antidepressivos e acabou não resistindo, falecendo na tarde de quarta-feira, 06. O velório acontece nesta quinta-feira, 07, das 7h as 11h na funerária Rosa de Saron, de onde sai o féretro para o cemitério São Sebastião.

ACOMPANHE OS DOIS CASOS:

PM prende acusado de tentar assassinar motorista de Uber para roubar veículo

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde do dia 22 de novembro último, o motorista de aplicativo (desempregado), Vinicius de Freitas Teixeira, de 29 anos, acusado de no último dia 06, tentar assassinar o também motorista de Uber, Célio Luis Cândido, de 38 anos, residente no bairro São João, para roubar seu veículo GM Onix. Encaminhado para o 1º DP, tomou ciência do Mandado de Prisão e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A captura do procurando aconteceu quando a Equipe Tático Comando composta por Ten PM Douglas, Cb PM C. Santos e Cb PM Costa Jr, tomou conhecimento de Mandado de Prisão expedido em desfavor do indivíduo, conhecido pela prática de roubo, tendo cometido dois em menos de um mês, sendo o último contra um motorista de aplicativo, que teve grande repercussão na região, oportunidade em que, mediante graves lesões praticadas contra a vítima, subtraiu deste seu veículo, quantidade em dinheiro (R$ 1.300,00) e aparelho celular.

De imediato iniciaram patrulhamento e diligências e, pela Rua J. A. de Carvalho, quase cruzamento com a rua Goiás, centro, o localizaram dentro da casa de sua avó, efetuando sua prisão, juntamente com as equipes de Força Tática uma com Sgt PM Aguilera, Cbs PMs Coutinho e Alécio e outra com Sgt PM Alexander, Cbs PMs Diletti e Rezende.

Pelo menos meia dúzia de motoristas de aplicativos já estavam em frente da casa em que ele estava, quando souberam que ele havia sido localizado. A chegada rápida da PM evitou que fosse agredido.

OUTRO ROUBO

Vale lembrar que no dia 6 de outubro do ano passado ele também cometeu um roubo contra dois primos seus já idosos (67 e 68 anos), de onde, sob ameaça com uma faca, levou pouco mais de R$ 1,7 mil.

A PM chegou rápido no dia do crime e o prendeu em flagrante, porém, no outro dia, em audiência de custódia virtual, acabou sendo beneficiado pela justiça e recebendo o direito de responder ao processo em liberdade, voltando a cometer esse outro delito.