Natação do ATC/Prefeitura Municipal conquista 77 medalhas em Votuporanga

VOTUPORANGA – A equipe de natação do ATC/Prefeitura de Andradina participou da primeira competição da temporada 2022 no último dia 19, na Olímpica (50m) no Parque Aquático Savério Maranho, em Votuporanga. O Torneio Regional da FAP -Federação Aquática Paulista reuniu cerca de 190 atletas da região das categorias Pré Mirim ( 07 anos) a sênior ( acima de 20 anos) das cidades: Votuporanga, Presidente Prudente, Araçatuba, Catanduva, Rio Preto e Andradina.

A equipe andradinense formada por 34 atletas, sob o comando técnico dos professores Jonílcio Avelino, o “Careca” e Elenei Paya, foram muito bem e conquistaram um total de 77 medalhas, sendo 41 de ouro, 20 de prata e 16 de bronze, além de 17 atletas classificados no ranking brasileiro entre os dez melhores por categoria.

Segundo os professores, “essa primeira competição já deu pra sentir a vontade e a saudade que os golfinhos andradinenses estavam de competir, e os resultados já surpreenderam, foram além das expectativas. Todos estão de parabéns.

Destaques para os atletas que conquistaram três ou mais medalhas de ouro: Lara Souza Macerou (08 anos), Julia Naomi Utida de Souza (11 anos), Pyetra dos Santos Souza (12 anos), Rogério Ryu Stalberg Shirai (10 anos), Davi Kenzo Dias da Silva (12 anos), Pietro Henrico P. D. de Menezes (13 anos) e Guilherme Lima da Silva Moraes (16 anos).

Parabéns também aos atletas classificados no ranking brasileiro: Angélica de Souza Dourado (08 anos), Julia Hansted Oliveira Santos (08 anos ), Kimberly Laura Silva Peres (08 anos), Nicole Spontoni dos Santos (08 anos), Karina Shirai (08 anos), Lara Souza Macerou (09 anos), Letícia Amaral Dario (09 anos ), Julia Naomi Utida de Souza (11 anos), Maria Eduarda Rudalov (12 anos), Pyetra dos Santos Souza (12 anos), Ana Beatriz de Paula Rosa (14 anos), Arthur H. F. de Carvalho (08 anos), José Miguel Gomes B. de Souza (09 anos), Rogério Ryu Stalberg Shirai (10 anos), Oswaldo Francisco de Paula Neto (10 anos), Cauã Fábio da Silva Araújo (12 anos), Davi Kenzo Dias da Silva (12 anos).

Agradecimentos à Secretária Municipal de Esportes e ao executivo pelo transporte dos atletas e aos amigos da Polícia Militar pela acolhida da delegação na chegada da viagem.