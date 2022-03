Preso acusado de assassinar a esposa e estuprar a enteada em Rio Preto

RIO PRETO – A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu na segunda-feira, 29, um homem acusado de no último dia 26, ter assassinado sua esposa, estuprado a enteada e se evadido em seguida para a cidade de São Paulo. O caso foi registrado na Delegacia de São José do Rio Preto como homicídio feminicídio/estupro de vulnerável.

O crime foi informado pela Agência de Inteligência ao pelotão 2º Pelotão de Força Tática e CGP (Comando de Grupo Patrulha) Rocam – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, com 1° Sgt PM Ksenhuck e Sd PM Prado,

Foi levantado que o autor já teria residido nas comunidades próximas ao Ceagesp, área da 2ª Cia do 2º Batalhão, e que, inclusive, já teria sido preso na região anteriormente. Após ser informado pela agência de inteligência do 17° BPM/I que o mesmo teria embarcado em um ônibus com destino a São Paulo*, as suspeitas de que retornaria para o local aumentaram.

Diante dos fatos, na segunda-eira, 29, equipes de Força Tática e Rocam realizavam patrulhamento e diligências com vistas ao indivíduo, quando na Av. Gastão Vidigal a equipe conseguiu localizar e abordar o criminoso.

Ele foi conduzido ao 91 DP, onde foi elaborado boletim de ocorrência e permaneceu preso à disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência Tatico 13; Tatico 11; Tatico Comando; Rocam 01; Rocam 02; P2 do 4°BPM/M; P2 do 17°BPM/I.