Servente é preso com 46 gramas de crack mo Jardim das Águas

ANDRADINA – O servente de pedreiro A. R. M., de 35 anos, residente na rua Euclides da Cunha, bairro Pereira Jordão, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 15, acusado de tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com uma pedra bruta de crack pesando 46 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido á cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu às 18h40, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, mais precisamente pelo Bairro Pereira Jordão, quando os policiais militares 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, receberam denúncia, diretamente à equipe de que A. R. M., indivíduo conhecido nos meios policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, havia recebido drogas e estaria escondendo em sua residência.

Cientes da denúncia, os policiais militares deslocaram ao imóvel dele e o cientificaram da denúncia em seu desfavor, o questionando sobre a existência de drogas em sua residência, tendo ele negado veementemente, porém, autorizando a equipe a ingressar na residência para realização de buscas domiciliares.

Durante busca pessoal, localizaram em sua carteira R$ 50,00 em espécie. Em vistoria na residência localizaram uma pedra bruta de crack com peso de 46 gramas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado à delegacia de polícia de Andradina, o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime supramencionado, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia virtual a ser realizada nesta quarta-feira, 16.