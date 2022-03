Detento mata esposa enforcada durante visita na P1 de Mirandópolis

Caso aconteceu no domingo (13), em Mirandópolis (SP). Wellys Lopes Ribeiro confessou ter usado uma corda confeccionada artesanalmente para enforcar Patrícia Santos Damas Lopes Ribeiro.

MIRANDÓPOLIS – O detento Wellys Lopes Ribeiro, de 35 anos, assassinou na tarde de domingo (13), sua esposa Patrícia Santos Damas Lopes Ribeiro, de 31 anos, por enforcamento durante visita íntima na Penitenciária I “Nestor Canoa”, em Mirandópolis. Ele utilizou uma corda confeccionada artesanalmente para cometer o assassinato. Ele foi separado dos demais e indiciado pelo crime de feminicídio. Os dois eram casados já 10 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wellys Lopes Ribeiro, de 35 anos, confessou ter usado uma corda confeccionada artesanalmente para amarrar e enforcar Patrícia Santos Damas Lopes Ribeiro, de 31 anos.

O crime foi descoberto somente quando a visita íntima chegou ao fim, quando o próprio detento chamou os agentes penitenciários e avisou sobre o assassinato. O corpo ficou dentro de uma cela das 13h às 15h. A vítima também teve os cabelos raspados pelo acusado.

Ainda conforme o registro policial, Wellys Lopes relatou que matou Patrícia Santos porque estava sendo traído. Ele está preso por tráfico de drogas e responderá por feminicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Andradina. Os familiares da mulher foram avisados sobre o crime, que devem providenciar o traslado do corpo para a cidade de origem dela.

Não é possível relacionar os crimes cometidos em Venceslau e em Mirandópolis, mas o fato de ambos os autores terem utilizado do mesmo recurso para causar o óbito – enforcamento – causa preocupação mediante uma possível escalada de violência nas unidades.

OUTRO CASO

No último dia 13 de fevereiro, na Penitenciária II de Presidente Venceslau, região de Presidente Prudente, outro sentenciado, além de enforcar a mulher, ainda a atirou no pátio da unidade, do piso superior. De acordo com os policiais penais que atenderam a ocorrência, o detento confessou o crime. Ele ainda teria raspado a cabeça da mulher antes de matá-la. A Polícia Civil foi acionada pelos servidores, que permaneceram à disposição durante todo o registro do caso e prestaram depoimento.

Um delegado também ouviu pessoalmente o sentenciado e seus colegas de cela para tentar entender o motivo do homicídio. O preso já está afastado do convívio com os demais. (com informações do SIFUSPESP)