“Bred” é assassinado com cinco tiros na Vila Mineira

ANDRADINA – O ajudante geral Mateus Reze Gomes, de 28 anos, morador na Rua Minas Gerais, Vila Rica, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, 13, na calçada de um bar localizado no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Joaquim Antônio Proença, Vila Mineira. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, teve a morte atestada pelo médico plantonista. O velório e sepultamento devem acontecer nesta segunda-feira, 14.

Segundo as primeiras informações, “Bred” com passagens criminais por furto, roubo, porte de arma e envolvimento na guerra de gangues dos bairros de Andradina, estava tomando cerveja com a namorada na calçada do bar, quando um homem se aproximou por trás deles e iniciou os disparos.

Ao se virar para ver o que acontecia, alguns dos tiros acertaram seu tórax e ombro, lado direito, e outros na cabeça, em um total de pelo menos cinco disparos. Uma das munições já deflagradas (chumbo), ficou caída na calçada do bar e foi recolhida pela perícia para submetê-la a exames de qual calibre é a arma utilizada no assassinato.

SUSPEITOS

Chegaram a levantar duas hipóteses para o homicídio, ocorrido em uma noite de chuva e de pouca movimentação de pessoas pela cidade: uma delas pode ser a guerra de gangues propriamente dita, já que ele foi alvo de algumas tentativas de homicídio, por sua rivalidade histórica contra bairros como o Benfica e Jardim Europa. A outra hipótese seria crime passional, já que, conforme algumas informações, o ex-companheiro da atual namorada de “Bred” não via com bons olhos o relacionamento dos dois. Mas essa hípótese está praticamente descartada.

PASSAGENS CRIMINAIS

Em abril de 2020 mele levou um tiro na perna, altura da nádega, ao reagir a uma tentativa de abordagem da Polícia Militar, depois de efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Para tentar se livrar da prisão, teria efetuado tiros em direção a um policial militar, que reagiu e o acertou na perna esquerda, altura da nádega.

Já em abriu de 2017 ele e outros três jovens foram presos acusados de tentativas de homicídio pelo trevo da Av. Guanabara, devido a guerra de gangues.

Também já esteve preso acusado de envolvimento no homicídio do guarda da Skalla Pavimentação e roubo à residência de um desembargador aposentado, que morava a menos de 100 metros de sua casa.