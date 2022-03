Em pronta resposta à sociedade, PM prende os três acusados de roubarem o Posto Viajantes

ANDRADINA – A Polícia Militar deu uma pronta resposta à sociedade andradinense, ao prender em flagrante na noite de sábado, 12, os três acusados de envolvimento no roubo ao caixa do Posto Viajantes, localizado no trevo da Av. Rio Grande do Sul com Rodovia Integração. A arma utilizada no crime, roupas, e calçados usados pelos criminosos foram apreendidos. O dinheiro levado, R$ R$ 1.145,00, não foi localizado.

Foram presos o borracheiro W. M. S. S., de 18 anos; Y. N. P. S., 19 anos, e um adolescente de 17 anos. I rapaz de 19 anos confessou a participação no crime e teria dedurado os demais comparsas.

Depois de esclarecidos a participação de cada um no roubo, os dois maiores foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia e o adolescente apreendido na Fundação Casa de Araçatuba.

O ROUBO

O assalto aconteceu por volta das 17h de sábado, 12, quando três indivíduos, um deles armado com uma pistola de ar comprimido, calibre 5.5mm (imitando uma pistola alemã da 2ª Guerra Mundial), chegou no caixa e, mediante grave ameaça com arma de fogo, roubaram a quantia de R$ 1.145,00 em dinheiro, se evadindo em seguida, tomando rumo ignorado.

AS PRISÕES

Ao tomarem conhecimento do crime ocorrido, policiais militares foram ao local, conferiram as imagens do circuito de câmeras de segurança, anotaram as características físicas dos autores e iniciaram diligências nos bairros próximos, como Gasparelli, Barbarotto e Nova Canaã.

Cerca de 30 minutos depois, em patrulhamento pela Rua 22 do bairro Álvaro Gasparelli, seguindo informações prestadas por policial militar de folga, as equipes avistaram W. M. S. S., de 18 anos, que, ao avistar a viatura militar, tirou da cintura uma arma de fogo e a arremessou por sobre um muro, se evadindo em direção ao interior da residência, sendo acompanhado, detido e algemado.

Em vistoria no local, encontraram Y. N. P. S., 19 anos, e um adolescente de 17 anos, sendo todos detidos algemados. Ao verificarem o objeto “dispensado” pelo rapaz de 18 anos, constataram que se tratava de uma arma de ar comprimido tipo pistola, calibre 5.5mm, a mesma utilizada no roubo.

Na sequência da busca, encontraram uma galocha de borracha, na cor branca. O dinheiro roubado na ação não foi encontrado.

Diante das circunstâncias e evidências, os dois maiores receberam voz de prisão e o menor de apreensão e foram apresentados no Plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde foram reconhecidos pelas vítimas do roubo, sendo autuados em flagrante, ficando todos presos, à disposição da justiça.

Foram apreendidos 1 pistola de ar comprimido, calibre 5.5mm e uma galocha na cor branca.