Porto B goleia o Boca Junior por 6 a 0 e está na final do Futsal de Férias 2022

ANDRADINA – Depois de ser surpreendido com uma derrota na primeira partida da fase semifinal, desta vez quem surpreendeu foi a equipe do Porto B/João Som Sky/Multfarma, ao fazer uma grande partida na noite de sexta-feira, 25, goleando o time do Boca Júnior por 6 a 0 e de quebra conquistando a vaga para a grande final do Futsal de Férias 2022, marcado para a próxima sexta-feira, 04 de março, no GIME, Além disso, consolidou a artilharia com Wendell Nesiyama, o “Japa”, marcando mais dois e chegando aos 14 gols na competição.

O Porto B “vinha mordido” devido a derrota no primeiro jogo por 3 a 0, quando seu futebol não encaixou e deixou seus jogadores com vontade de provar que havia sido apenas um tropeço na busca pela “briga” à vaga para a grande final da competição. A equipe dos veteranos “Japa”, Téssio, Puf e companhia, soube jogar e impor seu jogo desde o início da partida, abrindo rapidamente o placar e chegando aos três a 0 ainda na primeira etapa.

Depois do intervalo a equipe do Boca Júnior continuou literalmente “perdida” em quadra e o Porto B soube aproveitar a fragilidade demonstrada pelo adversário e voltou a marcar mais três vezes, chegando ao placar em 6 a 0 para que não restasse dúvidas do potencial de seus jogadores, mostrando assim que o tropeço do primeiro confronto havia sido percalços da caminhada.

Agora a equipe aguarda o vencedor na melhor de duas partidas entre seu co-irmão, o Porto A, que goleou o Grub por 5 a 2 e tem enorme vantagem no segundo confronto marcado para a próxima quarta-feira, 02, dando um gigantesco passo rumo à decisão da competição.

Se não houver surpresas que o mundo do futebol prega nos jogadores, dirigentes e torcedores, a final do Futsal de Férias 2022 a ser realizada na próxima sexta-feira, 04, os dois Porto, o A e o B, devem fazer a grande final da competição. Não esquecendo que na quarta-feira, 02, acontece a segunda partida entre o Grub e Porto A, que venceu por 5 a 2 e tem enorme vantagem, podendo perder por até dois gols de diferença que fica com a vaga à final. Ao Grub só resta jogar bola e correr atrás do prejuizo.

ARTILHEIRO

O experiente Wendell Nesiyama, o “Japa”, marcou mais duas vezes e chegou aos 14 gols, devendo se consolidar na artilharia da competição, já que seus adversários diretos estão bem atrás dele ou até suas equipes já foram eliminadas.

Por exemplo, o Cleyson, do Zooi Tabacaria, marcou 10 gols, mas sua equipe já foi eliminada da competição. Bruno da Mata, do Porto A, tinha 7 gols e marcou mais um, chegando a 8. Já o companheiro de equipe de Bruno, o Anderson Nicomedes tem 7.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição trocou de mãos e agora o Porto A lidera, vazada apenas 7 vezes. O Boca Junior perdeu o posto depois da goleada por 6 a 0.

PÚBLICO E OBJETOS CONTROLADOS

Devido a problemas que ocorreram durante as partidas anteriores do Campeonato de Futsal de Férias 2022, A Secretaria Municipal de Esportes baixou normativa que limita a entrada do publico no ginásio de esportes e regula a entrada de objetos que possam oferecer riscos à segurança dos jogadores, dirigentes e também do público, composto de muitas famílias com mulheres e crianças.

Na última sexta-feira, 25, com controle de pulseira, aproximadamente 1 mil pessoas compareceram para assistir as duas partidas e não foram registrados nenhum tipo de incidente. Cabe salientar que foram contratados seguranças para atuar na parte interna e do lado externo, policiais militares na função Atividade Delegada se encarregaram de impor a ordem, com revista pessoal em possíveis suspeitos, além de orientar que os capacetes ou objetos cortantes, ou perfurantes, não podem entrar no GIME.