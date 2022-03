Policial Militar lotado em Bataguassu é a vítima fatal de acidente na BR-267

Militar seguia em direção a Presidente Epitácio quando colidiu contra a carreta

BATAGUASSU/MS – Um acidente fatal nas primeiras horas deste domingo (27) vitimou o condutor de um veículo VW Saveiro, na cor branca, após ele colidir violentamente contra a traseira de uma carreta na BR-267 em Bataguassu. Foi identificado como sendo o Policial Militar Abner Henrique Caetano Carneiro de 25 anos.

De acordo com informações apuradas pelo Da Hora Bataguassu, Abner havia entrado na corporação a pouco mais de um ano, quando se formou como soldado e foi lotado na 7ª CIA em Bataguassu.

O militar seguia a VW/Saveiro, placas de Nova Andradina, em direção a Presidente Epitácio (SP), quando por motivos ainda a serem apurados, acabou violentamente colidindo com a traseira de uma carreta que seguia na mesma direção, rebocada por um cavalo Mecânico VW/24.420, que seguia na mesma direção que ele, a poucos metros da base da Policia Rodoviária Federal.

O condutor da carreta, um homem de 52 anos contou a reportagem do Da Hora Bataguassu, que sentiu um forte impacto o fazendo ir pra frente, quando notou que havia acontecido o acidente.

Pela violência do impacto, mostra que a Saveiro estava em alta velocidade, fazendo com que o condutor não conseguisse parar o veículo e evitasse a colisão. Com a violência do impacto o jovem ficou preso as ferragens e morreu na hora.

A PRF realizou o sinalização do trânsito, que segue em meia pista, enquanto aguarda a chegada da Policia Civil e também da perícia de Nova Andradina.