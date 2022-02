Recepcionista leva tiro no rosto durante roubo a motel em Santa Fé do Sul

Segundo a Polícia Militar, ladrão fugiu com celular e mais de R$ 1 mil; vítima de 38 anos foi encaminhada à Santa Casa.

SANTA FÉ DO SUL – Uma recepcionista de 38 anos levou um tiro no rosto durante um roubo ao motel onde ela trabalha, em Santa Fé do Sul (SP), na madrugada de sexta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, ela estava em horário de trabalho quando houve um apagão e, em seguida, um homem armado a rendeu e anunciou o assalto.

Ele pegou um celular, mais de R$ 1 mil e atirou antes de fugir. O disparo atingiu o rosto da mulher, que pediu ajuda em uma loja.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Santa Fé do Sul com a bala alojada no rosto, ainda de acordo com a PM.

O ladrão não foi identificado e o caso será investigado.

