Pedrinho e Lucca Bentivóglio são campeões de Beach Tênnis

Lucca ainda ganhou do irmão nas duplas mistas, formada com uma parceira cuja irmã jogou com Pedrinho. Tudo em casa, disseram familiares

PRESIDENTE PRUDENTE – Os irmãos andradinenses Pedro Assuiti Bentivoglio, 21 anos e Lucca Assuiti Bentivoglio, 20 anos, sagraram-se vencedores no Campeonato Regional de Beach Tennis, realizado neste último final de semana em Presidente Prudente. A conquista encheu de alegria seus pais Pedrinho Bentivóglio e Renata Assuiti. Os brothers agora buscam novos desafios.

O jogo não foi tão fácil como demonstra o placar, conquistando uma vitória por 6 a 1, em uma partida emocionante e que terminou as 23h50 de sábado (19).

Desde o início da pandemia, os irmãos iniciaram esse novo ‘hobby’ o Beach Tennis, mas como sempre tiveram muita garra e espírito competitivo, logo iniciaram as disputas em campeonatos e desde então, já se tornaram vice no Campeonato Brasileiro de Beach Tennis e subiram diversas vezes no podium em campeonatos estaduais e regionais.

DUPLAS MISTAS

Nas duplas mistas duas irmãs de Araçatuba fizeram bonito e inicialmente haviam se classificado para as quartas-de-final junto com os dois brother andradinenses. Essas mesmas duas irmãs também foram campeãs na categoria feminina A

Pedrinho ganhou de 6 a 1, semi final, e um fato inusitado jogou contra seu irmão Lucca, que teve como suas parceiras as duas irmãs de Araçatuba.

Na final Lucca (Andradina) e sua parceira Lara (Araçatuba) sagraram-se Campeões de Beach Tennis em Presidente Prudente, na categoria A, recebendo os aplausos de todos os presentes, inclusive de seus familiares.