Morre o advogado José Roberto Lopes, irmão do prefeito Mário Celso

ANDRADINA – A prefeitura de Andradina decretou luto oficial pelo passamento do advogado José Roberto Lopes, na manhã desta segunda-feira (21) por complicações pós Covid19.

O primogênito do casal Maria Luiza e Mário Lopes, irmão do prefeito de Andradina Mário Celso Lopes, deixou a esposa Cleuza Sampaio Lopes, a filha Roberta casada com Fauze Daher dos netos Lais e Yuri e o neto Samuel, de seu filho Mario Luiz Sampaio Lopes, morto em 2010, aos 30 anos, em um acidente de moto.

Foi em uma vida dedicada ao próximo e as pessoas, que José Roberto Lopes fez uma multidão de fãs de sua personalidade: Ser humano simples, justo, atencioso com todos e incentivador das boas iniciativas, sempre encorajador, bem humorado e companheiro e amigo em todas as situações.

Seja no Banco do Brasil ou em sua carreira como advogado, Zé Roberto assumiu a postura de “professor” de várias gerações de profissionais.

Adepto do motociclismo, José Roberto teve participação ativa na criação de dois motoclubes em Andradina que tinham grande trabalho desenvolvido na parte social da cidade. Zé Roberto tinha uma vida dedicada a entidades assistenciais, entre elas a Creche Irmã Joaninha.

SEPULTAMENTO

DIVULGAÇÃO