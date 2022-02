Mãe e padrasto de menina de 1 ano e 3 meses morta em Penápolis são presos

Eles se apresentaram no plantão policial acompanhados de um advogado, após terem a prisão temporária por 30 dias decretada pela 2.ª Vara de Penápolis, em processo por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificulte a defesa da vítima.

ARAÇATUBA – Foram presos na tarde de sábado (19) em Araçatuba (SP), a mãe e o padrasto da menina de 1 ano e 3 meses, que deu entrada já sem vida no pronto-socorro de Penápolis na última segunda-feira (14), com marcas roxas no corpo e sinais de violência sexual.

Um inquérito foi instaurado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e tramita em segredo de Justiça, por isso não há informações do que levou a polícia a pedir a prisão temporária dos investigados. A Polícia Civil dará uma entrevista coletiva na próxima segunda-feira para falar sobre o caso.

O casal havia sido liberado após o registro do boletim de ocorrência comunicando o óbito porque alegou que a criança estava em tratamento médico e a polícia aguardava o laudo do exame necroscópico com a possível causa da morte da criança.

Suspeita

Quando foi apresentada no pronto-socorro em Penápolis pelo resgate do Corpo de Bombeiros, a médica que fez o atendimento constatou que a vítima já estava sem vida havia pelo menos 6 horas.

A mãe alegou que havia colocado a filha para dormir por volta das 22h30 da noite anterior e quando foi acordá-la, por volta das 11h30, já a encontrou sem vida e chamou os bombeiros.

Os policiais militares que foram ao pronto-socorro após serem comunicados da morte fizeram contato com o Conselho Tutelar, que informou que havia denúncia de maus-tratos contra a criança.

A reportagem procurou o Conselho Tutelar, que informou que se manifestaria apenas para a polícia. A Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informaram que não receberam nenhuma denúncia sobre maus-tratos contra a menina.

Providências

Na quarta-feira (16) o Hojemais Araçatuba procurou a Promotoria de Justiça Criminal de Penápolis, que informou que havia feito contato com a DDM e aguardava a distribuição do inquérito policial ou medida cautelar para correta definição da atribuição do Promotor de Justiça e atuação no caso.

“A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude já oficiou ao Conselho Tutelar para ter conhecimento do histórico, informações e providencias com relação à referida família, inclusive sobre eventuais outras crianças e ou adolescentes no mesmo contexto familiar”, informou em nota.

O Ministério Público informou ainda que acompanhará a situação dentro de suas atribuições, adotando as medidas criminais, cíveis e administrativas que foram cabíveis.