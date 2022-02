Amigos da Bola conquistam todos os troféus em disputa no Torneio Quadrangular realizado no Guaporé

ANDRADINA – A equipe “Amigos da Bola” conquistou a vitória nas penalidades frente a equipe do Brasil Três Lagoas/MS, depois de um empate em três gols no tempo normal, em final realizada na tarde do último sábado, 19 e, em conseqüência, levou todos os troféus em disputa na competição: Campeão, artilheiro e defesa menos vazada, coroando uma grande campanha no 1º Torneio “Amigos da Bola”, realizado no Nosso Clube Guaporé. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final do árbitro Rogério Lera.

Além do troféu de campeão, o time teve ainda troféus para os artilheiros Rogério “Pé de Frango” e Éder (Edinho), com três gols cada, além da melhor defesa, vazada 6 vezes na competição, com os goleiros Rafael e Carlão. Vice Campeão foi o Brasil três Lagoas e em terceiro lugar o Beira Linha. Depois da entrega dos troféus, foi servido um lanche com carne assada aos presentes.

O JOGO

Durante quase todo o jogo a equipe do Brasil Três Lagoas/MS esteve a frente do placar, com a abertura do placar e a vantagem praticamente até os 30 minutos do segundo tempo, já que o tempo normal era 35 x 35 minutos e a vitória era eminente, porém, depois de muito “martelar” o adversário, em um dos últimos lances do jogo, o ala Marquinho cobrou uma falta levantando a bola na área e o atleta Marcos “Pastor” escorou de cabeça para alegria de todos os jogadores e comissão técnica do time Amigos da Bola.

Na cobrança das penalidades houve igualdade nas três batidas regulares e a vitória só veio nas cobranças alternadas com placar de 5 a 4 para o time campeão, após um total de sete cobranças para cada lado. O goleiro “Rafão”, do time campeão, defendeu duas vezes e outras duas do adversário foram para fora, nas 7 cobranças, incluindo as alternadas.

O responsável pelo time Rodrigo Marini, o “Digão”, estava muito contente com o título da competição, mas ele ficou mais feliz ainda pelo sucesso do evento esportivo e já organiza um próximo campeonato, desta vez de 50 anos acima, marcado para o próximo dia 19 de março. Os convites às equipes interessadas em participar serão enviados em breve, disse Digão.

ELENCO CAMPEÃO

O time do Amigos da Bola foi campeão com: Rafão, Carlão, Ney, Marquinho, Jefferson, Juninho, Pastor, Digão, Pé de Frango, Ederson, Rafael, Caroço, Udi, Mala, Zé Roberto, Edinho, Clayton, Lucato, Agnaldo, Carneiro, Aroldo, Ney, André,