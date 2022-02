PM prende homem com mais de R$ 13 mil do jogo do bicho

ARAÇATUBA – Um homem foi preso na segunda-feira, 14, por uma equipe de Força Tática da Polícia Militar de Araçatuba, acusado pelos crime de jogos de azar/adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ao ser flagrado com aproximadamente R$ 12 mil em dinheiro, 3 cheques no valor de R$ 508,00, 19 bobinas, 104 cartões de jogos de azar “jogo do bicho”, 14 comprovantes dos jogos e um aparelho celular Iphone 7. Conduzido até a Central de Polícia Judiciária, foi indiciado, permanecendo à disposição da Justiça. Todo o material foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Vila Mendonça, na cidade de Araçatuba, quando a equipe visualizou um indivíduo em uma moto em movimento com a placa “adesivada”, motivando a abordagem. Durante busca pessoal foram localizados em sua mochila a quantia de R$11.894,45 em notas diversas e moedas, 03 cheques no valor de R$ 508,00, 19 bobinas, 104 cartões de jogos de azar “jogo do bicho”, 14 comprovantes dos jogos e um aparelho celular Iphone 7.

Indagado a respeito do material localizado, informou que faz o fechamento do caixa dos jogos de azar e que a moto havia comprado por R$1.800,00 já com essa placa “adesivada” e era sem procedência.

Realizada pesquisa do emplacamento e número de motor, via Copom – Controle de Operaçõs da Polícia Militar, constou outra motocicleta sem queixa de algo ilícito.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de jogos de azar/adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo conduzido até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.