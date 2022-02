Polícia Civil esclarece autoria de furto de celular na Polícia Mirim

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais esclareceu o furto de um telefone celular levado da sede da Polícia Mirim de Andradina, tendo como autor S. R. S. B., de 43 anos, morador em situação de rua. Um outro homem identificado por J. R. L., da mesma idade e também morador de rua, estava com o aparelho da marca Sansung, modelo J5. Os dois foram ouvidos na sede da DIG e responderão aos processos de furto e receptação em liberdade.

O esclarecimento do furto aconteceu após a DIG de Andradina/SP tomar conhecimento da subtração de um aparelho de telefone celular na sede da Polícia Mirim local. Iniciadas as investigações, as imagens da ação criminosa foram analisadas pelos policiais civis desta especializada, oportunidade em que identificaram S. R. S. B., (43 anos, em situação de rua), como sendo autor do furto.

Já conhecido dos meios policiais pela prática de diversos furtos, ele foi intimado a comparecer na Delegacia especializada, onde, ao ser ouvido em depoimento, confessou a prática delituosa, entretanto, não informou a quem repassara o celular.

As diligências continuaram, sendo certo que o aparelho foi localizado na posse de J. R. L. (também de 43 anos, e em situação de rua), o qual, depois de ser ouvido, declarou que o comprou de S. R. S. B., pela quantia de R$ 130,00.

O aparelho de telefone celular J5 foi recuperado e apreendido pela Polícia Civil para posterior devolução à vítima.

Por fim, foi instaurado inquérito policial para que os investigados sejam responsabilizados criminalmente e respondem aos processos em liberdade.