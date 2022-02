Quartas de final do Futsal de Férias começam nesta sexta-feira

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude divulgou a lista dos classificados para o “mata-mata” da competição, que começa nesta sexta-feira, 11, com a segunda fase do Campeonato Futsal de Férias em Andradina com jogos de ida e volta.

Confira como ficaram os jogos:

JOGOS DE IDA

11/2 – JOÃO SOM PORTO B MUL X RODOVIARIA FUTEBOL CLUBE

11/2 – MULT FARMA / PORTO A JOÃO X GUARANI FUTEBOL CLUBE

JOGOS DE VOLTA:

15/02 – EDU FARMA / GRUB X PUMAS / PORTO

15/2 – BOA JUNIOR / MULT FARMA X MADRI FUTEBOL CLUBE

