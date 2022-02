Operador de máquinas é preso acusado de violência doméstica

ANDRADINA – O operador de máquinas J. L. B., de 45 anos, residente no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (05), com base na Lei Maria da Penha, depois dele xingar de xingar a amásia de “vagabunda, prostituta, arrombada” e que após os xingamentos, a enforcou com as mãos, sendo que ela conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda para sua mãe através do celular. Conduzido ao plantão permanente, o delegado plantonista, após ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, permanecendo o autor preso, à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia. Foi apreendida uma faca usada nas ameaças.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 18h30, quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Rocca e Cb PM Apolinário, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento ocorrência de violência doméstica.

Ao chegarem ao local e em contato com a vitima, esta informou que próximo das 10h da manhã de sábado, 05, seu amásio chegou do serviço, tomou banho e saiu, voltando por volta das 15h, indo dormir.

Quando acordou, começou a xingá-la de “vagabunda, prostituta, arrombada” e que após os xingamentos, a enforcou com as mãos, sendo que ela conseguiu se desvencilhar.

Após isso, ele ainda pegou uma faca, momento em que a mulher se trancou no quarto e ligou para sua mãe, que acionou a Polícia Militar.

Questionado sobre os fatos, o acusado negou as agressões, dizendo que apenas discutiu por motivos particulares.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão permanente, onde o delegado plantonista, após ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, permanecendo o autor preso, à disposição da justiça, até realização de audiência de custódia.

Apoiaram a ocorrência o CGP1 (Comando de Grupo Patrulha), com Subten PM Constantino e Cb PM Queiróz.