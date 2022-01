Mulher destrói Civic em defensa metálica da Rondon

ANDRADINA – Uma mulher passou por um grande susto na tarde da última quarta-feira, 26, ao se envolver em um acidente com o Honda Civic que dirigia pelo KM 644 + 500 metros da rodovia Marechal Rondon (SP 300), sentido Castilho/Andradina, praticamente em frente da base de apoio da concessionária da rodovia. Ela não se feriu, apenas reclamava de dores no tórax devido o “tranco do cinto de segurança e foi atendida ali mesmo pela unidade de resgate da rodovia. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

Segundo o apurado preliminarmente, a mulher dirigia o Civic normalmente em uma velocidade compatível para aquele trecho da rodovia, quando, por motivos que não foram possíveis apurar, perdeu o controle de direção, avançou para o lado esquerdo e bateu muito forte contra a defensa metálica (guard rail), que separa as duas pistas da Rondon.

Depois do acidente o Civic seguiu desgovernado até parar em uma da pistas da rodovia, que preciso user interditada e o trânsito seguir fluindo apenas pela pista da direita, mesmo assim, não houve engarrafamento do fluxo de veículos.

A pancada foi tão forte que destruiu a parte da frente, porta, paralama, pára-choque, capô e estouro do pneu,m todos do lado esquerdo, além de acionar os dois air bag. Provavelmente constará como veículo sinistrado e se tiver seguro, deverá reparar com outro veículo. Se não tiver, os prejuízos serão consideráveis.

Depois do atendimento da motorista e do registro da perícia, o Honda Civic foi guinchado do local por uma equipe da concessionária da rodovia, sendo o trânsito liberado totalmente horas depois do acidente.