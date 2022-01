Família de Várzea Paulista morre soterrada dentro de casa

Corpos de casal e três filhos são achados após serem soterrados dentro de casa durante chuva

VARZEA PAULISTA – Os corpos do casal e três filhos que estavam desaparecidos após a casa ser atingida por desmoronamento de terra durante forte chuva, em Várzea Paulista (SP), foram encontrados na tarde deste domingo (30), no Jardim Promeca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a terra atingiu o quarto do casal, que dormia com os três filhos, por volta das 6h. A lama invadiu a casa e destruiu móveis e objetos.

As vítimas foram identificadas como Ricardo Eugênio dos Santos, de 40 anos, a mulher dele, Tatiane Aparecida dos Santos e os três filhos, sendo Tayane, de apenas 1 ano, Nicole de 10 anos e Richard, de 12 anos, morreram soterrados pela lama.

Cerca de 12 bombeiros, cães farejadores e equipes da PM e Defesa Civil trabalharam no resgate da família. Uma retroescavadeira foi usada pra tirar a terra que cedeu.

De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 100 mm nas últimas 24 horas, o que significa metade do volume de chuva que era esperado pra todo mês de janeiro.

Técnicos do Instituto Geológico e da Defesa Civil fizeram uma análise da área e, por precaução, sete famílias que moram no morro tiveram que sair de casa.

Chuvas deixam 19 mortos, fazem rios transbordarem e alagam cidades no estado de São Paulo

As chuvas fortes que atingem São Paulo desde sábado causaram 19 mortes, informou o governador João Doria (PSDB). Do total, sete vítimas são crianças. Ainda segundo o governo paulista, cerca de 500 pessoas estão desalojadas em 11 cidades do estado. Os temporais também causaram deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. Doria anunciou a liberação de R$ 15 milhões para as cidades afetadas.

Em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, cinco pessoas da mesma família morreram após a casa em que moravam ser atingida por um desmoronamento. As vítimas são um casal, um bebê de um ano e duas crianças, uma de 10 e outra de 12 anos;



Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, três pessoas, também de uma mesma família, morrerama pós uma casa ser atingida por um deslizamento de terra na madrugada deste domingo. As vítimas são a mãe e dois filhos — uma menina de quatro anos e um rapaz de 21 anos. Quatro pessoas conseguiram escapar;



Em Jaú, no interior de São Paulo, um homem de 61 anos morreu afogado após ter a casa invadida pela chuva;



Em Arujá, na Grande São Paulo, um homem de 59 anos morreu depois que seu carro ficou submerso;



Em Ribeirão Preto, na noite de sexta-feira (28), um homem de 57 anos foi arrastado pela enxurrada;



Quatro pessoas morreram em Francisco Morato, sendo três crianças e um adolescente;



Quatro pessoas morreram em Franco da Rocha; há ainda seis feridos e quatro desaparecidos;

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional lamentou “as vidas perdidas” e se disse “à disposição” para ajudar. Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas visitará São Paulo nesta segunda-feira (31).

Fonte: G1 Jundiaí