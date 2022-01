Homem armado com faca assalta cliente de Casa Lotérica em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou na tarde de segunda-feira, 24, um assalto contra um cliente da casa lotérica Paço da Sorte, localizada no cruzamento das ruas Paes Leme com Jesus Trujillo, centro, quando um homem armado com arma branca (faca), rendeu a vítima de origem japonesa e levou aproximadamente R$ 2 mil, que ela usaria para quitar uma dívida. Depois disso o criminoso fugiu, tomando rumo ignorado e, mesmo com o intenso patrulhamento da PM, não foi localizado. O caso do roubo, incomum para Andradina, foi registrado no plantão policial e será repassado para a Polícia Civil que, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, tentará identificar o criminoso.

O assalto aconteceu próximo das 17h, quando um homem moreno, trajando camiseta cinza e calça jeans entrou rapidamente na lotérica, rumando para a porta que dá acesso ao interior dos caixas. Como a porta possui trava de segurança e os vidros dos caixas são blindados, ele rapidamente ele sacou da arma branca (faca) que trazia na cintura, rendeu o cliente de origem japonesa com um golpe chamado mata-leão (gravata), levando-o até a porta, e roubando a quantia de aproximadamente R$ 2 mil que serviria para pagamento de boletos.

Na porta da lotérica o bandido largou a vitima e fugiu a pé, tomando rumo aos bairros. A vítima não se feriu, mas ficou bastante abalada psicologicamente, sendo necessário que outras pessoas a acalmassem. Não foi informada a profissão da vítima.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local e depois de coletar informações e vídeo da ação criminosa, iniciou patrulhamento pelos bairros Benfica, Pereira Jordão, cohab São João e Jardim Europa, mas não localizou ou identificou nenhum criminoso que pudesse estar envolvido na ação delituosa.