Câmara de Vereadores aprova por 5 votos a 4 a volta das famigeradas diárias

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina aprovou em seção extraordinária realizada na sexta-feira, 21, com cinco votos a favor e quatro contra, a volta das famigeradas diárias para que os vereadores de Andradina voltem a viajar em “busca de recursos” para a cidade de Andradina. Essas mesmas diárias haviam sido “cortadas” o ano passado por iniciativa do então presidente “Coxinha” Prando e agora voltam na gestão do atual presidente Guto Marão, que não votou no presente requerimento, cabendo salientar que ele só fária isso caso precisasse desempatar a votação, já que isso é uma prerrogativa da presidência do Legislativo.

Votaram a favor da volta das diárias os vereadores: Elaine Vogel, Rodarte Dos Anjos, Hernani Da Bahia, Fabrício Mazoti e João Máximo.

Votos contra: Guilherme Pugliese, Eloá Pessoa, Professor Luzimar, Sergio Faustino

Vereadores ausentes da seção por motivos de viagens ou compromissos particulares, já que se tratava de um final de semana com feriado municipal: Helton Prando, o “Coxinha”, Lucas Lopes, Professor Careca, Hugo Zamboni e Sergio Santaela. O presidente Guto Marão só votaria em caso da necessidade de desempatar a votação.

A volta das diárias no legislativo andradinense gerou uma onda de revoltas em redes sociais, causando um clima de mal estar entre alguns vereadores e muito de seus eleitores. Muitos deles argumentaram que esse tipo de votação poderia ter sido adiado até a volta normal das seções, programada para a primeira segunda-feira de fevereiro, dia 07.

AOS MEUS ELEITORES…

Os gastos com viagens dos vereadores em média era de 400 mil reais por ano e em 2021 caíram para 55 mil, graças a uma alteração realizada por nós vereadores que votamos pelo fim das diárias . Na sexta-feira, 21, ocorreu novamente a votação e infelizmente voltou ao que era, onde o vereador viajava e não precisava prestar contas do que gastou.

Foram 5 votos a 4, pois os demais vereadores faltaram por motivos particulares. Votei contra e faria isso 1000 vezes se fosse preciso! Fiz a minha parte e estou com a minha consciência tranquila… Mesmo assim, quero deixar claro aos meus eleitores que ao viajar, continuarei devolvendo aquilo que não gastei, pois o dinheiro não é meu e precisa voltar aos cofres públicos. No meu ponto de vista, a política retrocedeu nessa parte. Lamentável! Postou o Professor Luzimar em suas redes sociais.