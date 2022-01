Agricultor se fere ao bater moto contra árvore caída na estrada do Timboré

ANDRADINA – O agricultor José Jair Chapeletti, de 67 anos, residente no bairro Timboré/Porto de Areia, sofreu escoriações graves nos dois braços ao se envolver em acidente de moto na tarde da última sexta-feira, 14, na estrada vicinal José Rodrigues Celestino, a 500 metros do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o agricultor seguia de Andradina para seu sítio, localizado no bairro Timboré/Porto de Areia e após 500 metros após acessar a referida vicinal pilotando a moto Honda CG 125, na cor preta, visualizou uma caminhonete de cor branca seguindo em sentido contrário.

O problema é que havia uma árvore caída no leito carroçável da via e, para não bater na caminhonete, acabou atingindo a árvore caída, sofrendo a queda e as escoriações nos braços por ter-se arrastado no asfalto por alguns metros.

Motoristas que passavam pelo local no momento do acidente, inclusive o motorista da caminhonete, pararam para prestar auxílio ao agricultor, acionando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, acionando outra equipe dos bombeiros para o corte da árvore.

A motocicleta sofreu algumas avarias e ficou em uma residência nas proximidades da Vila Rondon, localizada próxima do trevo com a rodovia Marechal Rondon.