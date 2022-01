Equipes do Amigos da Bola e Bela Vista dão goleada de solidariedade em prol à CAMOR

ANDRADINA – As equipes do Amigos da Bola e Bela Vista deram uma goleada de solidariedade em amistoso realizado na tarde do último sábado, 15, realizado no Nosso Clube Guaporé, ao fazerem entre seus jogadores e dirigentes uma campanha de arrecadação e conseguirem um total de 27 cestas básicas doadas em prol à CAMOR – Casa do Morador de Rua de Andradina. A presidente da entidade, Renata Gava, providenciou a retirada das cestas naquela mesma tarde.

A campanha de arrecadação foi idealizada pelos responsáveis pelos dois times, sendo “Digão” pelo Amigos da Bola e Amilton pelo Bela Vista, enfatizando da importância para seus jogadores de beneficiar a Camor com cestas básicas para abastecer por um bom período sua dispensa.

O time do Amigos da Bola realizou o amistoso contra o Bela Vista na categoria acima de 35 anos, vencendo por 4 a 1 e também enfrentou a equipe da Concenge na categoria livre, formada por jogadores mais jovens das duas equipes, também vencendo só que pelo placar de 3 a 1. Mas a goleada mesmo foi de solidariedade, avaliaram os dois idealizadores.

Segundo Digão, há tempos ele vinha pensando como poderia ajudar uma entidade beneficente de Andradina e como á tinha em mente o que fazer, passou então a analisar qual dessas entidades andradinenses poderia ser a beneficiada com a doação de cestas básicas.

“A CAMOR foi a escolhida pela grande luta que sua diretoria vem realizando desde o inicio de suas atividades e a grande dificuldade que eles enfrentam e assistir as várias pessoas que necessitam de ajuda. Geralmente são pessoas que perderam tudo, inclusive a família, quer seja por problemas de perda de emprego, alcoolismo, abandonado pela família, entre outros e, variavelmente, não possuem nenhum tipo de renda que também possa ajudar, por isso da importância de se doar essas cestas para a CAMOR, disse ‘Digão’.

Nova campanhas não estão descartadas e assim que a diretoria do time do Amigos da Bola decidir fazer mais alguma, será escolhida então uma nova entidade.