Educação realiza a ampliação e reforma de escolas no Santa Cecília e Jardim Alvorada

ANDRADINA – Continuam as obras de reforma e ampliação das Escolas de Ensino Fundamental “Leonor Salomão”, no bairro Santa Cecília e “Anna Maria Marinho Nunes”, no Jardim Alvorada. Estas reformas vão fazer as adequações e ampliações necessárias para que a escola seja mais adequada para atender aos alunos das duas regiões da cidade.

As duas escolas serão ampliadas e reformadas a parte velha garantindo troca de portas, pisos, janelas, reforma elétrica, hidráulica e construção de novas salas, refeitório e banheiros com toda a modernidade e qualidade transformando nossas escolas em espaços agradáveis e funcionais para nossos alunos e funcionários.

“Pedimos a colaboração de todos, teremos que ter espírito cooperativo para que as obras sejam realizadas, teremos que nos adequar a espaços mais restritos, porém será compensador ao vermos o resultado final e um grande presente aos nossos alunos e comunidade”, disse a Secretária de Educação Estela Cassiolato Goda.

Ao todo o Governo de Andradina está investindo R$ 3 milhões de recursos próprios, para atender as necessidades da comunidade escolar.

“A população dos bairros que se servem das escolas cresceu, principalmente no Santa Cecília, impulsionada pela instalação de novos conjuntos habitacionais construídos nos arredores, então a Secretaria de Educação está trabalhando para atender a essa demanda”, explicou.

Mobiliários e Equipamentos

O governo de Andradina anunciou a aquisição de 146 aparelhos de ar condicionado para a climatização das salas de aula e também mais R$ 800 mil em equipamentos e mobiliários para as escolas municipais.

